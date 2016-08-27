Требуются копирайтеры для написания SEO статьей

КопирайтингЗакрыт16 заявок272 просмотра
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Требуются копирайтеры  для написания 500 - 1000  SEO статьей с уникальными текстами для торговой площадки - http://infobiz.in.ua/ Тематика:  Описание различных сегментов B2B, описания карточек товаров. Обьем статьи от 1000 до 2000 символов. (будет устанавливаться  для каждого конкретного текста) Уникальность - не менее 90% 

Требования к кандидату: 1. Грамотность.2.Ответственность за сроки сдачи. Гарантируем:- Стабильная оплата, без задержек.Присылайте Вашу цену за 1000 символов и Ваши контактные данные (скайп, почта, вайбер/ватсап/телеграм). Так же если Вы пишите статьи для любой из тематик укажите пожалуйста Ваше направление, примеры работ и ориентировочную цену за 1000 символов. 

7 лет назад
innaskgroup
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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