Разработать контент-план для веб-студии.

Сайт строительной [u][b]компании[/b][/u]по ремонту квартир, домов, ... и других помещений. Основные [b]ключевые группы[/b]: под ключ / цена / фото / в {--город--} / стоимость / недорого ... услуга [b]Цель[/b] каждой статьи: Предоставление понятного описания услуги, свойство-выгода и ...
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Основные направления тематик:
1. Новые технологии(обзор)
2. Интернет-маркетинг(инструкции или обзор)
3. Дизайн(тренды, новости)
Необходим ИНТЕРЕСНЫЙ план на месяц (10-15 заголовков с кратким комментарием для копирайтера) с незаезженными темами.
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