Здравствуйте!

Нужен копирайтер, который знает данную тематику, а не просто писал статьи на эту тематику.

Копирайтер должен быть на связи, Skype или Viber, нужно будет сделать несколько переговоров с заказчиком.

Просьба цену за 1000 знаков и несколько слов по поводу знания тематики.

Примерный ассортимент, который нужно будет описывать:

Электросварные фитинги

Компрессионные фитинги

Краны

Сварочное оборудование

Литые фитинги (спигот)

Сегментные фитинги

Фитинги для канализации

Трубы ПНД

Уплотнитель кольцевых пространств

Опорно-направляющие кольца

Герметизирующие уплотнительные манжеты

Уплотнитель кольцевых пространств Compakt

Гидроизолирующий воротник

Резинометаллическая клиновидная фланцевая прокладка

Краны шаровые изолирующие

Задвижки

Цокольный ввод

Соединение СТ/ПЭ

Ковера

Фланцы

Вспомогательное оборудование

Футляры и Гильзы

Седлообразная опора трубопроводов

Изолирующие фланцевые прокладки

Изоляционные материалы