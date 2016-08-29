Продающие объявление на авито

КопирайтингЗакрыт1 заявка249 просмотров
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Т.к. авито сейчас ограничил выставление 20 объявлениями, решили что в ТОПе должно висеть одно наше объявление. Собственно требуется текст ПРОДАЮЩЕГО объявления. Тематика нумизматика.

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7 лет назад
coinscity
Андрей 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
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