Написать 3 рекламных поста

$4
КопирайтингЗакрыт5 заявок222 просмотра
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Нужно написать 3 креативных текста для постов в соц.сетях для рекламы конференции по инвестициям.

Что такое пост: пост это текст 700-800 символов

ссылка на страницу (откуда брать основной материал) - http://tinvestconf.ru/hb/

Примеры постов прошлой конференции:

https://vk.com/lifeharu_partners?w=wall-75941136_365

или оригинальный интересный пример

https://vk.com/lifeharu_partners?w=wall-75941136_367

Требования:

Проверить уникальность текста

к примеру тут: в https://www.etxt.ru/antiplagiat/

Порог уникальности: 90%

Пример настроек программы Etxt антиплагиат:

https://www.dropbox.com/s/objvnj2xvd8jbo3/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi.gif?dl=0

https://www.dropbox.com/s/0mwnfm9s96j35pj/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi2.gif?dl=0

7 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
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