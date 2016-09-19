Написать текст для лэнда

Здравствуйте! Необходимо написание статей по теме отопления. Объем статьи 5-6 тыс.знаков. Небходимое количесто - 2-3 статьи в неделю. Интересует стоимость и сроки выполнения работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать текст для лэндинга.
Тематика Бухгалтерские услуги, ведение кадров, регистрация, снятие с учета.
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