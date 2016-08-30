Описания объектов недвижимости

Уважаемые друзья, нужен человек, который коасиво и ёмко сможет писать продающие описания квартир на аренду и продажу - параллельно размещая эти самые объекты с фото и описаниями на разных площадках.

Жду ваших предложений с ценами, мастера языка:)

Если Вы ещё сумеете и коллажи делать из фото, то вообще огонь