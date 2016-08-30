30 ответов автобильной тематики

Доброго времени суток!

Требуется человек, который ответит на вопросы пользователей по автомобильной тематике в виде автоэксперта на сайте.

От вас требуется отличное знание автомобиля, грамотность не так важна.

Нужно давать развернутый ответ, прикреплять изображения или видео, если это требуется на 30 вопросов.

Оплата делается за суммарное количество знаков по факту, 50р. за 1000 знаков.

Примеры вопросов