Копирайтер на шведском для сообщений на форумах

КопирайтингЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Требования к проекту:

текст должен быть коротким и релевантным теме ( приблизительно 50 слов), но это должен быть хороший комментарий, не просто - это очень интересная тема.

7 лет назад
muffinandcupcake
Инесса Оливка 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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