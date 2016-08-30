Требуются рерайтеры на большой проект

$1508
КопирайтингЗакрыт33 заявки479 просмотров
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Тематика - бытовая техника, компьютеры

Нужно написать 700 больших описаний для товаров

Размер 1-го описания от 1500 до 2000 символов

Уникальность >90% по текст.ру, адвего (это не сложно)

Условия:

- источник - предоставляется (всегда)

- ТЗ - предоставляется

- Цена 1000 симв. от 50 до 70 руб, в зависимости от качества текста (если будет необходимость в коррекции будет 50, не будет ошибок - будет 70)

УКАЗЫВАЙТЕ СКАЙП, прикладывайте примеры работ в похожей тематике.

7 лет назад
Shvainas28
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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