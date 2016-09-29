Рерайт позиций в ИМ

КопирайтингЗавершен4 заявки195 просмотров
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Добрый день!

нужно в существующем интернет магазине исправить названия товаров, и добавить уникальное описание. всего 1637 позиций... названием привести к единому виду,  например сейчас название:

Футболки STUFF. Плотность футболок бла-бла. Можно приобрести бла-бла от 50 штук. Так же возможно бла-бла-бла. 

хотим переименовать все позиции по такому шаблону:

Название товара Уточнение «Название модели» Название марки

пример: Ручки пластиковые «Ocean LX» Lecce Pen

 

описание - не более 500 символов, но не менее 300

указывайте пожалуйста срок, и цену... скрипт вам уже написали - делать нужно будет на лету, на рабочем сайте - поэтому просьба - минимум ошибок в орфографии! )

7 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
belli90
Ирина 
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$50
5 дней
+++
Очень понравился заказчик,всё показал и обьяснил,всем рекомендую!
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