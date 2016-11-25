Написать новый текст для сайта по строительным материалам

Требования к проекту: текст должен быть коротким и релевантным теме ( приблизительно 50 слов), но это должен быть хороший комментарий, не просто - это очень интересная тема.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать грамотные текст по строительным материалам для нового интернет магазина (новый формат), есть информация по каждому материалу, но она разная, так как информацию предоставляет производители (и где ее совсем почти нет). Не обязательно писать каждый материал под один стиль, но самое главное чтобы информация должна быть очень полезной для клиентов и структурированная. Написать текст нужно очень профессионально и писать много тоже не нужно, так как не все читают большие тексты. Пример, мы берем от сайта по продажам бытовой техники, если Вы перейдете по ссылке, то Вы увидите, что на каждый товар пишут свой индивидуальный текст, при этом не придерживаются таких точных структур. Тут текст написан очень грамотно, и самое главное написали важную информацию для клиентов. Мы также будем подстраивать картинки под Ваш написанный текст.
https://www.technodom.kz/catalog/led_televizory/p/34566
https://www.technodom.kz/catalog/notebooks/p/35168
https://www.technodom.kz/catalog/fotoapparaty_zerkalnye/p/32421
https://www.technodom.kz/catalog/smartphones/p/34258
Строительные материалы очень разные. Со своей стороны постараемся предоставить полную информацию по материалам. В основном будем продавать материалы Юридическим лицам, в связи с этим им важно знать основные моменты по
материалу и техническую часть. Количество строительных материалов будет более 50 видов.
Напишите пожалуйста сроки и стоимость за 1000 знаков.
Спасибо,
Сырым
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