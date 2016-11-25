Написать новый текст для сайта по строительным материалам

КопирайтингЗавершен12 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать грамотные текст по строительным материалам для нового интернет магазина (новый формат), есть информация по каждому материалу, но она разная, так как информацию предоставляет производители (и где ее совсем почти нет). Не обязательно писать каждый материал под один стиль, но самое главное чтобы информация должна быть очень полезной для клиентов и структурированная. Написать текст нужно очень профессионально и писать много тоже не нужно, так как не все читают большие тексты. Пример, мы берем от сайта по продажам бытовой техники, если Вы  перейдете по ссылке, то Вы увидите, что на каждый товар пишут свой индивидуальный текст, при этом не придерживаются таких точных структур. Тут текст написан очень грамотно, и самое главное написали важную информацию для клиентов. Мы также будем подстраивать картинки под Ваш написанный текст. 

https://www.technodom.kz/catalog/led_televizory/p/34566

https://www.technodom.kz/catalog/notebooks/p/35168

https://www.technodom.kz/catalog/fotoapparaty_zerkalnye/p/32421

https://www.technodom.kz/catalog/smartphones/p/34258

                              

Строительные материалы очень разные. Со своей стороны постараемся предоставить полную информацию по материалам.  В основном будем продавать материалы Юридическим лицам, в связи с этим им важно знать основные моменты по

материалу и техническую часть.  Количество строительных материалов будет более 50 видов. 

Напишите пожалуйста сроки и стоимость за 1000 знаков.  

Спасибо,

Сырым

7 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$50
10 дней
Работа была выполнена на отлично! Ирина, ответственно выполнила поставленную задачу. Всем рекомендую!
Довольно объемный проект получился. Но всё прошло хорошо. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • 30 ответов автобильной тематики

    Доброго времени суток! Требуется человек, который ответит на вопросы пользователей по автомобильной тематике в виде автоэксперта на сайте. От вас требуется отличное знание автомобиля, грамотность не так важна. Нужно давать развернутый ответ, прикреплять изображения или видео, если это ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статьи на тему домашних вредителей

    Добрый день. Нужно написать статью на тему домашних вредителей (сюда входят разные клопы, тараканы, блохи, крысы, мыши итд).  Очень важно! Заказ отдам человеку, который связан с этой нишей. т.е. мне нужен профильный специалист (ампелограф, к примеру, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статьи по отоплению

    $6

    Здравствуйте! Необходимо написание статей по теме отопления. Объем статьи 5-6 тыс.знаков. Небходимое количесто - 2-3 статьи в неделю. Интересует стоимость и сроки выполнения работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен копирайтер (желательно немецкий )

    Необходимо изготовить лендинг-пейдж для презенации и сбора контактов немецких производителей экологических продуктов питания, заказчик предлагает им возможность через него презентовать и находить оптовых покупателей в Китае.В Китае есть офис и выставочный павильон его партнеров.Задача копирайтера ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описания объектов недвижимости

    Уважаемые друзья, нужен человек, который коасиво и ёмко сможет писать продающие описания квартир на аренду и продажу - параллельно размещая эти самые объекты с фото и описаниями на разных площадках.  Жду ваших предложений с ценами, мастера ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад