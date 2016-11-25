Написать новый текст для сайта по строительным материалам

Необходимо написать грамотные текст по строительным материалам для нового интернет магазина (новый формат), есть информация по каждому материалу, но она разная, так как информацию предоставляет производители (и где ее совсем почти нет). Не обязательно писать каждый материал под один стиль, но самое главное чтобы информация должна быть очень полезной для клиентов и структурированная. Написать текст нужно очень профессионально и писать много тоже не нужно, так как не все читают большие тексты. Пример, мы берем от сайта по продажам бытовой техники, если Вы перейдете по ссылке, то Вы увидите, что на каждый товар пишут свой индивидуальный текст, при этом не придерживаются таких точных структур. Тут текст написан очень грамотно, и самое главное написали важную информацию для клиентов. Мы также будем подстраивать картинки под Ваш написанный текст.

https://www.technodom.kz/catalog/led_televizory/p/34566

https://www.technodom.kz/catalog/notebooks/p/35168

https://www.technodom.kz/catalog/fotoapparaty_zerkalnye/p/32421

https://www.technodom.kz/catalog/smartphones/p/34258

Строительные материалы очень разные. Со своей стороны постараемся предоставить полную информацию по материалам. В основном будем продавать материалы Юридическим лицам, в связи с этим им важно знать основные моменты по

материалу и техническую часть. Количество строительных материалов будет более 50 видов.

Напишите пожалуйста сроки и стоимость за 1000 знаков.

Спасибо,

Сырым