Поиск интересного контента и наполнение им сайта

Нужно найти интересные видеоролики по теме фитнеса, тренировок, фитнес-мотивации. Придумать к ним яркие заголовки + интригующее описание небольшое и публиковать на сайте.

Для начала я дам небольшое тестовое задание.

А потом нужно таких статей штук 50 как минимум.

Оплата 15 руб за пост + бонусы за качественное исполнение.

Подробней задание и инструкции выдам кадидатам, кто хорошо справится с тестовым заданием.

Если вам интересна такая работа, то вот тестовое задание - найдите 2 ролика и пришлите по каждому в личку ссылку + заголовок + описание.