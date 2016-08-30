Поиск интересного контента и наполнение им сайта

КопирайтингЗакрыт1 заявка247 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно найти интересные видеоролики по теме фитнеса, тренировок, фитнес-мотивации. Придумать к ним яркие заголовки + интригующее описание небольшое и публиковать на сайте.

Для начала я дам небольшое тестовое задание.

А потом нужно таких статей штук 50 как минимум.

Оплата 15 руб за пост + бонусы за качественное исполнение.

Подробней задание и инструкции выдам кадидатам, кто хорошо справится с тестовым заданием.

Если вам интересна такая работа, то вот тестовое задание - найдите 2 ролика и пришлите по каждому в личку ссылку  + заголовок + описание.

7 лет назад
steninviktor
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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