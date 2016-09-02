Требования к проекту: текст должен быть коротким и релевантным теме ( приблизительно 50 слов), но это должен быть хороший комментарий, не просто - это очень интересная тема.
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Требуется копирайтер, для написание текстов для
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