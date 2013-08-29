Grembl

Сергей Grembl

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Специалист для настройки сайта Magento

    В управлении появился сайт на Magento 1.7. Несколько лет работали только с Опенкарт, поэтому перестроиться достаточно тяжело. Нужен помощник для работы и периодических консультаций. Задачи на ближайшее время: 1) Перенести сайт на новый хостинг 2) Настроить и оптимизировать новый сервер 3) ...

    OpenCartMagento
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер в интернет-магазин, знание медтехники желательно

    В интернет-магазин медтехники, массажки и косметики требуется контент-менеджер. Движок - опенкарт. Нужна комплексная работа над сайтом, выставление товаров абы в какую категорию выставить и заняться следующим заказом - не интересует. Преимуществом будет: знание оборудования для реабилитации (коляски, кровати) или ...

    OpenCart
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание разделов сайта (интернет-магазин) по подробному ТЗ

    $2

    В интернет-магазин нужны описания разделов сайта. Темы разные - медтехника, массажное оборудование, товары для дома и т.д. Каждое описание объемом примерно 1500 знаков. Всего будет 200-400 описаний для нескольких копирайтеров. Цена - в районе 100 руб. за 1000 знаков. ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 2 php скрипта для работы с mysql

    Требуется написать 2 скрипта php для сравнения таблиц в БД mysql. 1) Скрипт обновления цен Есть 2 mysql таблицы товаров. Сейчас реализовано просто сравнение товаров по цене и вывод их на экран, если цена не совпадает. Требуется ...

    PHPMySQLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка верстки для opencart

    $35

    Требуется доработка шаблона на опенкрат. Верстка страницы 404, доставки, о компании и стр. корзины + могут быть др. доработки Т.е. это не верстка и натяжка шаблона с нуля. Есть фрилансеры, кто готов взяться в ближайшее время за работу? Подробное ...

    OpenCart
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактирование товаров для интернет-магазина

    Добрый день! Требуется контент-менеджер для редактирования товаров интернет-магазина аксессуаров. Примерный ассортимент - бумажники, кошельки, портфели, визитницы, ежедневники, ручки и т.д. Товар уже добавлен на сайт. Задача - его уникализировать и привести в порядок. 1) Проставить нужные опции фильтра для ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин рерайтом товаров

    Требуется наполнить интернет-магазин массажного оборудования описаниями товаров. Работа скорее разовая на 1-2 недели. Товаров 200-400 шт. В основном - массажное оборудование, товары для красоты, товары для дома. Описание в основном состоит из тех. характеристик. Но абзац рерайта/копирайта (описание, принцип работы) ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик новостей англ.-рус. (наука/техника)

    Требуется переводчик новостей с англ. на рус. для долгосрочного сотрудничества. Тематика - новости науки и техники. Сайты-исходники предоставим, новости наверное будем отбирать вместе - наиболее интересные. Заказы стабильные, требуется 1-4 новостей каждый день (зависит от "полезности" новости ...

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Drupal: переопределить вывод каталога Ubercart

    $50

    Имеется интернет-магазин на drupal + ubercart. Нужно сделать пару дополнений: 1) Переопределить стандартный вывод блока разделов каталога - добавить в верстке в список категорий классы first и last для первого и последнего элемента в списке (по ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
lstep
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Оптимизация сервера magento
Сергей приятный человек в общении, знает чего хочет, задачи ставит грамотно. Оплата моментальная, без каких-либо задержек и напоминаний. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую!
Хочу выразить благодарность Степану за работу. Напишу подробный отзыв, может данная информация будет для кого-то полезной. У меня затянулись поиски специалистов для оптимизации сервера под magento. Жаль, что не додумался раньше о том, что оптимизация сервера - это скорее не спецов по магенто надо искать, а специалистов по системному администрированию. Удачно нашел похожую работу у ТС в портфолио и кучу благодарных отзывов, это и склонило к выбору. Перечень проблем, которых НЕ было со Степаном, но были у других "специалистов": 1) очень большая стоимость услуг у людей, кто позиционирует себя знатоком магенто. 2) цена работы рассчитывается ОТ и ДО "посмотрим по затраченному времени" (которое не реально проконтролировать) 3) работа по шаблону с установкой типовых модулей (как пример, мне надо было сохранить платную лицензию ispmanager на сервере, а мне предлагали его удалить плюс оставить только один сайт на сервере) 4) общение перед началом работ - либо очень медленно, либо давали понять, что я трачу время "специалиста". 5) отказывались сделать краткий список выполненных работ и измененных файлов (веду документацию по всем работам, без этого не могу). По итогам работ со Степаном: Ценой и качеством работы более чем доволен. Стоимость работ оговорена заранее и не изменилась даже после тестирования некоторых модулей для оптимизации (мне показалось, что на это было затрачено немного лишнего времени). Есть гарантия на работу, дал время на потестить сервер. Без проблем сообщил краткий список выполненных работ по серверу. Плюс со Степаном просто приятно общаться. Чувствуется высокий уровень знаний и ответственности. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
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lemax
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$26
10 баллов
9 лет назад
Написать 2 php скрипта для работы с mysql
Очень приятный заказчик, рекомендую! Всегда понятно объяснит все нюансы задачи и за хорошую работу не оставляет без бонусов!
Смело могу рекомендовать данного исполнителя. Коммуникация и качество работ - на высоком уровне. Тот редкий случай, когда исполнитель предлагает свой вариант реализации - более удобный и быстрый, чем вариант заказчика. Качество кода - хорошее, знание mysqli - отличное. В процессе работы идут уточняющие вопросы и предлагаются различные варианты, очень удобно.
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