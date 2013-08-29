Нужно оптимизировать сервер под магенто. Все ПО свежее: Magento 1.9.3, CentOS 7, php 7, mariaDB 10. Также нужно сохранить панель ispmanager 5.
- $50Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
В управлении появился сайт на Magento 1.7. Несколько лет работали только с Опенкарт, поэтому перестроиться достаточно тяжело. Нужен помощник для работы и периодических консультаций. Задачи на ближайшее время: 1) Перенести сайт на новый хостинг 2) Настроить и оптимизировать новый сервер 3) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
В интернет-магазин медтехники, массажки и косметики требуется контент-менеджер. Движок - опенкарт. Нужна комплексная работа над сайтом, выставление товаров абы в какую категорию выставить и заняться следующим заказом - не интересует. Преимуществом будет: знание оборудования для реабилитации (коляски, кровати) или ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
В интернет-магазин нужны описания разделов сайта. Темы разные - медтехника, массажное оборудование, товары для дома и т.д. Каждое описание объемом примерно 1500 знаков. Всего будет 200-400 описаний для нескольких копирайтеров. Цена - в районе 100 руб. за 1000 знаков. ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется написать 2 скрипта php для сравнения таблиц в БД mysql. 1) Скрипт обновления цен Есть 2 mysql таблицы товаров. Сейчас реализовано просто сравнение товаров по цене и вывод их на экран, если цена не совпадает. Требуется ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $35
Требуется доработка шаблона на опенкрат. Верстка страницы 404, доставки, о компании и стр. корзины + могут быть др. доработки Т.е. это не верстка и натяжка шаблона с нуля. Есть фрилансеры, кто готов взяться в ближайшее время за работу? Подробное ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется контент-менеджер для редактирования товаров интернет-магазина аксессуаров. Примерный ассортимент - бумажники, кошельки, портфели, визитницы, ежедневники, ручки и т.д. Товар уже добавлен на сайт. Задача - его уникализировать и привести в порядок. 1) Проставить нужные опции фильтра для ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить интернет-магазин массажного оборудования описаниями товаров. Работа скорее разовая на 1-2 недели. Товаров 200-400 шт. В основном - массажное оборудование, товары для красоты, товары для дома. Описание в основном состоит из тех. характеристик. Но абзац рерайта/копирайта (описание, принцип работы) ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется переводчик новостей с англ. на рус. для долгосрочного сотрудничества. Тематика - новости науки и техники. Сайты-исходники предоставим, новости наверное будем отбирать вместе - наиболее интересные. Заказы стабильные, требуется 1-4 новостей каждый день (зависит от "полезности" новости ...Переводы45 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется интернет-магазин на drupal + ubercart. Нужно сделать пару дополнений: 1) Переопределить стандартный вывод блока разделов каталога - добавить в верстке в список категорий классы first и last для первого и последнего элемента в списке (по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад