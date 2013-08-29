Хочу выразить благодарность Степану за работу. Напишу подробный отзыв, может данная информация будет для кого-то полезной. У меня затянулись поиски специалистов для оптимизации сервера под magento. Жаль, что не додумался раньше о том, что оптимизация сервера - это скорее не спецов по магенто надо искать, а специалистов по системному администрированию. Удачно нашел похожую работу у ТС в портфолио и кучу благодарных отзывов, это и склонило к выбору. Перечень проблем, которых НЕ было со Степаном, но были у других "специалистов": 1) очень большая стоимость услуг у людей, кто позиционирует себя знатоком магенто. 2) цена работы рассчитывается ОТ и ДО "посмотрим по затраченному времени" (которое не реально проконтролировать) 3) работа по шаблону с установкой типовых модулей (как пример, мне надо было сохранить платную лицензию ispmanager на сервере, а мне предлагали его удалить плюс оставить только один сайт на сервере) 4) общение перед началом работ - либо очень медленно, либо давали понять, что я трачу время "специалиста". 5) отказывались сделать краткий список выполненных работ и измененных файлов (веду документацию по всем работам, без этого не могу). По итогам работ со Степаном: Ценой и качеством работы более чем доволен. Стоимость работ оговорена заранее и не изменилась даже после тестирования некоторых модулей для оптимизации (мне показалось, что на это было затрачено немного лишнего времени). Есть гарантия на работу, дал время на потестить сервер. Без проблем сообщил краткий список выполненных работ по серверу. Плюс со Степаном просто приятно общаться. Чувствуется высокий уровень знаний и ответственности. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.