lemax

Евгений lemax

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание/доработка/ускорение/поддержка web-сайтов на PHP фреймворке CakePHP3, Laravel либо Yii2, парсинг сайтов и данных

Технологии: php, javascript, jQuery, mysql, css, ajax, html.

Работаю с: php,  node.js, bitrix, UMI.CMS, jquery, javascript, самописные системы,. Предпочтительно - создание или доработка сервисов на php фреймворках Yii2, Laravel либо CakePHP3

Опыт работы более 10 (с 2009) лет с указанными выше системами и технологиями. Создаю сайты на них, дорабатываю/исправляю функционал (плагины, темы). Провожу поиск и устранение вирусов.

Написание грабберов и парсеров под различные нужды. Работа с API.

Есть опыт в написании 2х плагинов для Chrome с нуля.

 Предоставляю услуги по технической поддержке для сайтов:

  • Резервное копирование данных (быстрое)
  • Мониторинг сайта
  • Настройка безопасности сайта
  • Ускорение (в том числе и по Google PageSpeed)
  • Доработки и исправления в сайтах по подписке (сопровождение сайтов)
В основном оплата после предоставления Вам результата работы. Skype предоставляю заказчику только через ЛС или почту. 

Отзывы заказчиков

Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Доработка проекта на YII
Yii
Рекомендую Евгения как грамотного специалиста по YII. Сделал всё, что нужно в оговоренные сроки, на высшем уровне. Разобрался в коде, в общем рекомендую!
Сергей прекрасно объясняет суть задачи и готов помочь по любым мелочам или войти в положение, интересный собеседник, сам также тоже имеет опыт разработки. Рекомендую!)
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sabia
Антон 
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
$640
10 баллов
9 лет назад
PHP cкрипт для бэкапа и восстановления (работа с google drive)
PHP
Евгений молодец! Работает быстро и качественно. Соблюдает все детали и сроки поставленной задачи. Всегда на связи. Рекомендую! Хотя нет, не рекомендую, так как он мне самому нужен, лучше приберегу его для себя... :)
Антон прекрасный заказчик. Живой, открытый, добрый и интересный, с интересными проектами и задачами. Объясняет доступно и всегда готов пойти на встречу. Таких заказчиков единицы! :) Не скуп, ценит соблюдение сроков и ответственность
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Nik-y
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$40
10 баллов
10 лет назад
Магазин на UMI, требуются доработки, правки.
Сделал как договаривались.
Николай всегда готов пояснить, если в задаче что-то не до конца ясно. А в принципе - ясно ставит задачи и оперативно оплачивает.
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Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$168
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на UMI
Все отлично, наконец-то нашел настоящего специалиста по UMI.
Владимир прекрасный заказчик, - задачи ставятся очень ясно и оплата в срок. Теперь работаем на постоянной основе:)
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vladimir20132013
Владимир 
52 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$111
10 баллов
10 лет назад
Парсинг данных
Парсинг данных
Все ок.
Все прекрасно. Всё в срок.
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