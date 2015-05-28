Создание/доработка/ускорение/поддержка web-сайтов на PHP фреймворке CakePHP3, Laravel либо Yii2, парсинг сайтов и данных

Технологии: php, javascript, jQuery, mysql, css, ajax, html.

Работаю с: php, node.js, bitrix, UMI.CMS, jquery, javascript, самописные системы,. Предпочтительно - создание или доработка сервисов на php фреймворках Yii2, Laravel либо CakePHP3

Опыт работы более 10 (с 2009) лет с указанными выше системами и технологиями. Создаю сайты на них, дорабатываю/исправляю функционал (плагины, темы). Провожу поиск и устранение вирусов.

Написание грабберов и парсеров под различные нужды. Работа с API.

Есть опыт в написании 2х плагинов для Chrome с нуля.

Предоставляю услуги по технической поддержке для сайтов:

Резервное копирование данных (быстрое)

Мониторинг сайта

Настройка безопасности сайта

Ускорение (в том числе и по Google PageSpeed)

Доработки и исправления в сайтах по подписке (сопровождение сайтов)

В основном оплата после предоставления Вам результата работы. Skype предоставляю заказчику только через ЛС или почту.