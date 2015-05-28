Создание/доработка/ускорение/поддержка web-сайтов на PHP фреймворке CakePHP3, Laravel либо Yii2, парсинг сайтов и данных
Технологии: php, javascript, jQuery, mysql, css, ajax, html.
Работаю с: php, node.js, bitrix, UMI.CMS, jquery, javascript, самописные системы,. Предпочтительно - создание или доработка сервисов на php фреймворках Yii2, Laravel либо CakePHP3
Опыт работы более 10 (с 2009) лет с указанными выше системами и технологиями. Создаю сайты на них, дорабатываю/исправляю функционал (плагины, темы). Провожу поиск и устранение вирусов.
Написание грабберов и парсеров под различные нужды. Работа с API.
Есть опыт в написании 2х плагинов для Chrome с нуля.
Предоставляю услуги по технической поддержке для сайтов:
- Резервное копирование данных (быстрое)
- Мониторинг сайта
- Настройка безопасности сайта
- Ускорение (в том числе и по Google PageSpeed)
- Доработки и исправления в сайтах по подписке (сопровождение сайтов)
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Yii
Рекомендую Евгения как грамотного специалиста по YII. Сделал всё, что нужно в оговоренные сроки, на высшем уровне. Разобрался в коде, в общем рекомендую!
Ответный отзыв
Сергей прекрасно объясняет суть задачи и готов помочь по любым мелочам или войти в положение, интересный собеседник, сам также тоже имеет опыт разработки. Рекомендую!)
$640
10 баллов
9 лет назад
PHP
Евгений молодец! Работает быстро и качественно. Соблюдает все детали и сроки поставленной задачи. Всегда на связи. Рекомендую! Хотя нет, не рекомендую, так как он мне самому нужен, лучше приберегу его для себя... :)
Ответный отзыв
Антон прекрасный заказчик. Живой, открытый, добрый и интересный, с интересными проектами и задачами. Объясняет доступно и всегда готов пойти на встречу. Таких заказчиков единицы! :) Не скуп, ценит соблюдение сроков и ответственность
$40
10 баллов
10 лет назад
Сделал как договаривались.
Ответный отзыв
Николай всегда готов пояснить, если в задаче что-то не до конца ясно. А в принципе - ясно ставит задачи и оперативно оплачивает.
$168
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, наконец-то нашел настоящего специалиста по UMI.
Ответный отзыв
Владимир прекрасный заказчик, - задачи ставятся очень ясно и оплата в срок. Теперь работаем на постоянной основе:)
$111
10 баллов
10 лет назад
Парсинг данных
Все ок.
Ответный отзыв
Все прекрасно. Всё в срок.
Веб-программирование
6 отзывов
$17/час
от $40от 2 часов
#472
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$17/час
от $100от 6 часов
#1708