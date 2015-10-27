Магазин на UMI, требуются доработки, правки.

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки220 просмотров
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В рабочем магазине http://alenarose.ru/ требуются доработки, правки.

1 в корзине:

- убрать "доставка";

- изменить телефон. Дополнительно, если возможно вывести редактирование в админку.

2 убрать подпись в подвале Сайт разработан веб-студией acset

3 Настроить фильтр "цена производитель силуэт платья". Были выявлены сбои в работе.

4 интегрировать с смм

5 переделать отзывы, добавить возможность добавлять пользователям с модерацией.

В дальнейшем планируются другие доработки. Ищу специалиста UMI, кроме цены за работу, прошу оставлять свои расценки.

8 лет назад
Nik-y
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
lemax
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$40
1 день
Сделал как договаривались.
Николай всегда готов пояснить, если в задаче что-то не до конца ясно. А в принципе - ясно ставит задачи и оперативно оплачивает.
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