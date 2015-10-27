Магазин на UMI, требуются доработки, правки.

1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах: http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html - Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания. - Обрезка цены сверху. - И внизу четыре блока должны быть рядом. 2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб ...