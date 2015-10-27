Магазин на UMI, требуются доработки, правки.

1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах: http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html - Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания. - Обрезка цены сверху. - И внизу четыре блока должны быть рядом. 2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рабочем магазине http://alenarose.ru/ требуются доработки, правки.
1 в корзине:
- убрать "доставка";
- изменить телефон. Дополнительно, если возможно вывести редактирование в админку.
2 убрать подпись в подвале Сайт разработан веб-студией acset
3 Настроить фильтр "цена производитель силуэт платья". Были выявлены сбои в работе.
4 интегрировать с смм
5 переделать отзывы, добавить возможность добавлять пользователям с модерацией.
В дальнейшем планируются другие доработки. Ищу специалиста UMI, кроме цены за работу, прошу оставлять свои расценки.
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