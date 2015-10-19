Восстановить работу сайта на Magento

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Сайт на Magento www.500amper.ru в выходные перестал функционировать, выдает ошибки. Нужно восстановить его работу.

Magento
8 лет назад
katkovaleksey
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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