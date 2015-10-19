Настроить яндекс маркет!

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки195 просмотров
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Натсроить яндекс маркет! более 50 тысяч товаров в магазине! модуль стоит все вроде бы настроено но не выгружает прайс! довести до ума! 

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Версия 1.5.5.1.2 

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Дата из файла: 2015-10-19 19:17 (строка 3, столбец 37)

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8 лет назад
Arsenalavton
Кирилл 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-1)
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