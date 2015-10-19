Фильтр для opencart 1.5.5

Требуется реализовать фильтр товаров для великого и ужасного opencart. Верстка уже готова, от вас требуется только магия, заставляющая его работать. Подробное описание в pdf файле.

Обязательно просмотрите pdf и огласите стоимость работы и сроки. Если не укажете ценысроки, можете даже не писать (за исключением уточняющих вопросов). Сообщения в духе «готов взяться – пишите» будут упорно игнорироваться, а их авторов настигнет карма.

ПОЖАЛУЙСТА, сначала укажите предварительную стоимость и сроки. Без этого разговор не сможет начаться.