Небольшой интернет-магазин на OpenCart или Simpla из макета (PSD)

Для доработки, сопровождения и развития интернет-магазина на OpenCart ищется вебстудия. Работа строго по договору с юридическим лицом. В наличии: Функционирующий интернет-магазин на 300 товаров и 200-300 посетителями в день. На сайте есть недоделки, связанные с переездом на новый ...