Допил Opencart

1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах:

http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html

- Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания.

- Обрезка цены сверху.

- И внизу четыре блока должны быть рядом.

2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб отражалась в статистике.

Инфо от поддержки Яндекса:

"С 13 октября в Яндекс.Маркете все ссылки на товарные предложения стали размечаться меткой ymclid. Дополнительно информация представлена в помощи Яндекс.Маркета: https://yandex.ru/support/partnermarket/settings/url-parameters.xml#ymclid.

Если в открывшемся URL страницы перехода этой метки нет, то статистика в Яндекс.Метрике может собираться некорректно. Это происходит и у Вашего магазина (например, при переходе по товарному предложению "Точечный светильник Wunderlicht NT6141-SFG" осуществляется редирект со страницы http://artsvet-m.ru/wunderlicht/tochechnyy-svetilnik-wunderlicht-nt6141-sfg.html?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Finshopname%3Dartsvet-m.ru%26fesh%3D221489%26free%3D1%26show-cat-counters%3D1&ymclid=848480458246897483310

на страницу http://artsvet-m.ru/wunderlicht/tochechnyy-svetilnik-wunderlicht-nt6141-sfg.html).

В данной ситуации мы рекомендуем обращаться к вебмастеру сайта, чтобы он настроил сайт таким образом, чтобы метка ymclid сохранялась в URL страницы перехода (исключить редирект)."

3. Забабахать кнопку и динамич. форму обратного звонка.

Пока всё.

Но будет еще.

Оцените попунктно, пож.