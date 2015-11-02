Допил Opencart

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах:

http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html

 - Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания.

 - Обрезка цены сверху.

 - И внизу четыре блока должны быть рядом.

2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб отражалась в статистике.

Инфо от поддержки Яндекса:

"С 13 октября в Яндекс.Маркете все ссылки на товарные предложения стали размечаться меткой ymclid. Дополнительно информация представлена в помощи Яндекс.Маркета: https://yandex.ru/support/partnermarket/settings/url-parameters.xml#ymclid.

Если в открывшемся URL страницы перехода этой метки нет, то статистика в Яндекс.Метрике может собираться некорректно. Это происходит и у Вашего магазина (например, при переходе по товарному предложению "Точечный светильник Wunderlicht NT6141-SFG" осуществляется редирект со страницы http://artsvet-m.ru/wunderlicht/tochechnyy-svetilnik-wunderlicht-nt6141-sfg.html?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Finshopname%3Dartsvet-m.ru%26fesh%3D221489%26free%3D1%26show-cat-counters%3D1&ymclid=848480458246897483310

на страницу http://artsvet-m.ru/wunderlicht/tochechnyy-svetilnik-wunderlicht-nt6141-sfg.html).

В данной ситуации мы рекомендуем обращаться к вебмастеру сайта, чтобы он настроил сайт таким образом, чтобы метка ymclid сохранялась в URL страницы перехода (исключить редирект)."

3. Забабахать кнопку и динамич. форму обратного звонка.

Пока всё.

Но будет еще.

Оцените попунктно, пож.

OpenCart
8 лет назад
tendent
Денис 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$8
1 день
Отличная работа. Рекомендую Александра. Еще поработаем.
Отличный заказчик, приятно иметь дело, постановка задачи понятна с первого раза, оплата моментальная
  • Похожие заказы

  • Небольшой интернет-магазин на OpenCart или Simpla из макета (PSD)

    Нужен небольшой интернет-магазин на OpenCart иди Simpla. Есть готовый макет в PSD. Упор на качественную верстку. Просьба заоблачные цены не предлагать. Пример макета во вложении. Оплата по факту или поэтапно.

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить яндекс маркет!

    Натсроить яндекс маркет! более 50 тысяч товаров в магазине! модуль стоит все вроде бы настроено но не выгружает прайс! довести до ума!  [url=http://myopencart.ru/]ocStore[/url] © 2009-2015 Все права защищены. Версия 1.5.5.1.2  на VPS  сервере!  Дата из файла: 2015-10-19 19:17 (строка 3, ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фильтр для opencart 1.5.5

    Требуется реализовать фильтр товаров для великого и ужасного opencart. Верстка уже готова, от вас требуется только магия, заставляющая его работать. Подробное описание в pdf файле.  Обязательно просмотрите pdf и огласите стоимость работы и сроки. Если не ...

    OpenCart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Решить проблему счетчика цены карточки товара в Opencart

    Данная проблема наблюдается когда есть 2 селектбокса с выбором параметра товара. на странице http://shop.odintattoo.ru/index.php?route=product/product&amp;path=26&amp;product_id=16174769  стоимость 101 руб не меняется если допустим выбирем коробку см скрин http://prntscr.com/8svmbx в других ситуациях когда используется 1 селектбокс цифра динамически сразу меняется. Нужно срочно решить проблему. ...

    OpenCart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет магазин под ключ (готовая верстка)

    [b]Необходимо создать интернет магазин натуральной продукции.[/b] [b]Со стороны заказчика:[/b] 1. Готовый дизайн сверстанный на 75%. (Остальные 25% надо доверстать из PSD или AI файлов) 2. Фотографии товаров подготовленные к размещению на сайт (оптимизированный png указанного размера) 3. Тексты в ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать на бесплтаном движке интернет магазин.

    Создать на бесплтаном движке интернет магазин. Интернет магазин должен быть простеньким продающий ткани.  Хотим сделать простенький дизйн но уни кальный. Надо будет сверстать конечно и натянуть...  Все детали обговорим перед началом. Денег не много.. сразу предупреждаю...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать спец. CSS стили для избежания монолитности текстов на Битриксе

    Интернет магазине на битриксе.  В категориях есть текст. Но сейчас он выглядит как простыня.  Нужно добавить CSS стили чтобы прилично выглядело.  Желательно сделать как можно быстрее.  Пишите цену и сроки.

    CSS
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин с готовым дизайном и версткой

    $150

    Необходимо создать интернет магазин натуральной продукции.Со стороны заказчика:1. Готовый дизайн сверстанный на 75%. (Остальные 25% надо доверстать из PSD или AI файлов)2. Фотографии товаров подготовленные к размещению на сайт (оптимизированный png указанного размера)3. Тексты в ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад