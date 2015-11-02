Допил Opencart

Сайт на Magento www.500amper.ru в выходные перестал функционировать, выдает ошибки. Нужно восстановить его работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах:
http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html
- Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания.
- Обрезка цены сверху.
- И внизу четыре блока должны быть рядом.
2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб отражалась в статистике.
Инфо от поддержки Яндекса:
"С 13 октября в Яндекс.Маркете все ссылки на товарные предложения стали размечаться меткой ymclid. Дополнительно информация представлена в помощи Яндекс.Маркета: https://yandex.ru/support/partnermarket/settings/url-parameters.xml#ymclid.
Если в открывшемся URL страницы перехода этой метки нет, то статистика в Яндекс.Метрике может собираться некорректно. Это происходит и у Вашего магазина (например, при переходе по товарному предложению "Точечный светильник Wunderlicht NT6141-SFG" осуществляется редирект со страницы http://artsvet-m.ru/wunderlicht/tochechnyy-svetilnik-wunderlicht-nt6141-sfg.html?frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Finshopname%3Dartsvet-m.ru%26fesh%3D221489%26free%3D1%26show-cat-counters%3D1&ymclid=848480458246897483310
на страницу http://artsvet-m.ru/wunderlicht/tochechnyy-svetilnik-wunderlicht-nt6141-sfg.html).
В данной ситуации мы рекомендуем обращаться к вебмастеру сайта, чтобы он настроил сайт таким образом, чтобы метка ymclid сохранялась в URL страницы перехода (исключить редирект)."
3. Забабахать кнопку и динамич. форму обратного звонка.
Пока всё.
Но будет еще.
Оцените попунктно, пож.
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