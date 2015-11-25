Интернет магазин на OpenCart

Нужен интернет магазин воздушных шаров.

CMS OpenCart

адаптивный

основной сайт на который нужно равняться - http://sharonline.ru

фон светло голубой, небесного цвета, фоновая картинка с красивыми шариками.

где нибудь на видном месте блок с преимуществами компании:

быстрая доставка

гарантия на полет

скидки на повторный заказ

Дополнительные странички:

Доставка

Контакты

обратный звонок

Сайт должен иметь широкие возможности по фильтрации товаров:

Нужно будет фильтровать шары по: празднику, типу, цвету, форме

Должна быть возможность помечать товары ярлыками типа - хит, новинка, ...

При добавлении товара в корзину покупатель должен указать сколько шаров он покупает:

должен быть выбор с ценой 25,50,75,100 с указанием цены.

также на цену влияет такой параметр как - обработка hi float

при оформлении заказа клиент должен выбирать способ доставки - курьер +300 рублей к заказу или

самовывоз

требуется установка модуля онлайн оплат - яндекс деньги, сбербанк или робокасса...

схема будущего сайта во вложении.

Прошу по возможности указывать окончательную стоимость. Спасибо.