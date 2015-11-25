Интернет магазин на OpenCart

1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах: http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html - Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания. - Обрезка цены сверху. - И внизу четыре блока должны быть рядом. 2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен интернет магазин воздушных шаров.
CMS OpenCart
адаптивный
основной сайт на который нужно равняться - http://sharonline.ru
фон светло голубой, небесного цвета, фоновая картинка с красивыми шариками.
где нибудь на видном месте блок с преимуществами компании:
быстрая доставка
гарантия на полет
скидки на повторный заказ
Дополнительные странички:
Доставка
Контакты
обратный звонок
Сайт должен иметь широкие возможности по фильтрации товаров:
Нужно будет фильтровать шары по: празднику, типу, цвету, форме
Должна быть возможность помечать товары ярлыками типа - хит, новинка, ...
При добавлении товара в корзину покупатель должен указать сколько шаров он покупает:
должен быть выбор с ценой 25,50,75,100 с указанием цены.
также на цену влияет такой параметр как - обработка hi float
при оформлении заказа клиент должен выбирать способ доставки - курьер +300 рублей к заказу или
самовывоз
требуется установка модуля онлайн оплат - яндекс деньги, сбербанк или робокасса...
схема будущего сайта во вложении.
Прошу по возможности указывать окончательную стоимость. Спасибо.
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