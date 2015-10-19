Создание сайта в 3D

Здравствуйте!

Нужен интернет-магазин стоматологической компании в 3D анимации или флеш.

Главная сайта (см. наброски в прикрепленном файле)и каталог будет флеш, остальные страницы без анимации.

ТЗ прикреплю позже.

Сайт должен полноценно заработать, интернет-магазин с синхронизацией с 1С по ценам.

+ регистрация на сайте.

3000 товаров.

Наш сотрудник должен иметь возможность самостоятельно менять баннеры, добавлять новости, акции, прайс-листы и новые продукты на сайт. То есть, интернет-магазин должен быть на CMS.

От вас примерная стоимость такого сайта + сроки!

Важно! Оплата поэтапная или по безопасной сделке.