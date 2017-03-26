Здравствуйте! На странице должна быть строка поиска. только при вводе номера чипа выдаются данные владельца. Вносить и изменять данные может только администратор. Поиск доступен всем. Так же кнопка для отправки данных ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $70
Добрый день! Есть сайт, пока на бесплатном хостинге: http://orderland.000webhostapp.com/stick/ Необходимо создать страницу оформления заказа на woocommerce, вывести товары и сделать еще некоторые небольшие доработки. Подробности в прикрепленных файлах. Срок ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $70
Добрый день! Есть сайт, пока на бесплатном хостинге: http://orderland.000webhostapp.com/stick/ Необходимо создать страницу оформления заказа на woocommerce, вывести товары и сделать еще некоторые небольшие доработки. Подробности в прикрепленных файлах. Срок ...Закрыт7 лет назад
- $20
Здравствуйте! У нас есть сайт: С ним случилась проблема после того как ма обновили тему. Сайт показывает белый экран. Нам нужно это исправить. срочно! цена вопроса? Оплата после завершения ...Завершен7 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужен простой сайт на Wordpress или на Joomla. Пример сайта: https://nbl-design.com Сайт будет на нескольких языках: английский, иврит, итальянский...(тексты будут предоставлены на всех языках). Ваши сроки. Стоимость проекта до ...Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно подредактировать шапку на сайте http://malinsky66.com Сделать ее статичной, не плавающей на главной и на внутренних стр.Убрать с главной страницы поиск, а в шапке на внутренних страницах оставить поиск.Выровнять страницу со статьями ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Добрый день! Есть сайт на Wordpress: http://malinsky66.com/ Сайт на иврите, но это не суть. Нужно просто немного привести в порядок внутренние страницы. Добавить пару плагинов и немного подправить шапку.Завершен8 лет назад
Добрый день! Есть готовый дизайн. Его нужно реализовать на fusion builder. Это билдер, который идет с темой AVADA. По срокам до 3 дней. Оплата после завершения проекта или ...Завершен8 лет назад
- $70
Здравствуйте! Нужен редизайн лендинга: http://malinsky66.com/ru/ Все блоки остаются или можно какие-то объединить. На ваше усмотрение. Стиль - минимализм. 2 цвета: голубой и белый под логотип. Логотип вышлю. Поменять полностью ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Добрый день! Нужно сверстать лендинг по готовому дизайну. Лендинг нужно оптимизировать, чтобы страницы быстро открывались. ТЗ прикрепляю. Срок - 5 дней От вас цена. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Добрый вечер! У нас есть дизайн лэндинга. Его нужно натянуть на конструктор Джаст клик. Дизайн в прикрепленном файле. От вас цена и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый вечер! У нас есть сверстанный лэндинг. Его нужно поставить на конструктор Джаст клик. Дизайн в прикрепленном файле. От вас цена и сроки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
У нас есть дизайн интернет-магазина (главная + 5 внутренних страниц), который нужно поставить на существующий сайт: http://gelamed.ru/ На сайте будет: Регистрация покупателей (физ лицо и юр лицо)Каталог товаровСпособы оплатыДоставкаСинхронизация с 1С (модуль "VirtueMart" ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Здравствуйте! У нас есть сайт: http://www.drkorman.com/ru/ на Джумла. В данный момент там есть 2 языка: русский и английский. Нам нужно добавить еще 2 языка: немецкий и французкий. + наполнить их ...Закрыт8 лет назад
- $30
Здравствуйте! Нам нужен 1-страничный дизайн Checkout / Payment в HTML. Требования к дизайну: - современный веб-дизайн - оптимизация на странице - удобное использование (любые советы будут приветствоваться!) ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте! Это наш сайт: https://cashpandatest.co.uk/ . Сайт сейчас на Angular, мы хотим его перенести на WP (весь как он есть). http://www.awesomescreenshot.com/image/2243429/ae6ab2a7bb823c7254f48b03f8fe5aea http://www.awesomescreenshot.com/image/2243431/bf8f28f8fea795da8b84206af2cf9ba2 У нас есть ...Закрыт8 лет назад
- $200
Здравствуйте! У меня есть сайт двух версий: англ и русс. http://www.drkorman.com Есть дизайн (PSD) 36 страниц, которые нужно будет сверстать и добавить на сайт. 36 стр. на англ. нужно ...Завершен8 лет назад
- $150
Нужен сайт на wordpress или на другой подходящей CMS. RTL, так как сайт на иврите. Наполнять буду сама. Сайт футбольного клуба одной лиги 11BET. Это и есть название - 11BET. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать редизайн сайта и каталога на WP: http://hodchutes.com/home/ Будем рады вашим предложениям по дизайну. А так же стоимость проекта и сроки. ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! У нас есть сайт http://www.ec-nn.ru на Джумле. Его нужно сделать более современным и адаптированным под моб. устройства. Можно поменять шаблон. Желательно с микроразметкой, по четче обозначить ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад