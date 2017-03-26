lanaun

Светлана lanaun

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Написать плагин WP

    Здравствуйте! На странице должна быть строка поиска. только при вводе номера чипа выдаются данные владельца. Вносить и изменять данные может только администратор. Поиск доступен всем. Так же кнопка для отправки данных ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки по сайту на wordpress

    $70

    Добрый день! Есть сайт, пока на бесплатном хостинге: http://orderland.000webhostapp.com/stick/ Необходимо создать страницу оформления заказа на woocommerce, вывести товары и сделать еще некоторые небольшие доработки. Подробности в прикрепленных файлах. Срок ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки по сайту на Wordpress

    $70

    Добрый день! Есть сайт, пока на бесплатном хостинге: http://orderland.000webhostapp.com/stick/ Необходимо создать страницу оформления заказа на woocommerce, вывести товары и сделать еще некоторые небольшие доработки. Подробности в прикрепленных файлах. Срок ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Восстановить тему на вордпресс

    $20

    Здравствуйте! У нас есть сайт:  С ним случилась проблема после того как ма обновили тему. Сайт показывает белый экран. Нам нужно это исправить. срочно!  цена вопроса? Оплата после завершения ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен сайт на WordPress или на Joomla

    $100

    Здравствуйте! Нужен простой сайт на Wordpress или на Joomla. Пример сайта: https://nbl-design.com Сайт будет на нескольких языках: английский, иврит, итальянский...(тексты будут предоставлены на всех языках). Ваши сроки. Стоимость проекта до ...

    JoomlaWordPress
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подредактировать шапку на вордпресс

    $50

    Здравствуйте! Нужно подредактировать шапку на сайте http://malinsky66.com Сделать ее статичной, не плавающей на главной и на внутренних стр.Убрать с главной страницы поиск, а в шапке на внутренних страницах оставить поиск.Выровнять страницу со статьями ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно отредактировать внутренние страницы

    $1

    Добрый день! Есть сайт на Wordpress: http://malinsky66.com/  Сайт на иврите, но это не суть. Нужно просто немного привести в порядок внутренние страницы. Добавить пару плагинов и немного подправить шапку.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ищу дизайнера на лендинг

    $70

    Здравствуйте! Нужен редизайн лендинга: http://malinsky66.com/ru/ Все блоки остаются или можно какие-то объединить. На ваше усмотрение. Стиль - минимализм. 2 цвета: голубой и белый под логотип. Логотип вышлю. Поменять полностью ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    $40

    Добрый день! Нужно сверстать лендинг по готовому дизайну. Лендинг нужно оптимизировать, чтобы страницы быстро открывались. ТЗ прикрепляю. Срок - 5 дней От вас цена. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен интернет-магазин на Джумла

    $150

    У нас есть дизайн интернет-магазина (главная + 5 внутренних страниц), который нужно поставить на существующий сайт: http://gelamed.ru/ На сайте будет:  Регистрация покупателей (физ лицо и юр лицо)Каталог товаровСпособы оплатыДоставкаСинхронизация с 1С (модуль "VirtueMart" ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужна HTML страничка

    $30

    Здравствуйте! Нам  нужен 1-страничный дизайн Checkout / Payment в HTML. Требования к дизайну: - современный веб-дизайн - оптимизация на странице - удобное использование (любые советы будут приветствоваться!) ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • PSD на WordPress

    $50

    Здравствуйте! Это наш сайт: https://cashpandatest.co.uk/ . Сайт сейчас на Angular, мы хотим его перенести на WP (весь как он есть). http://www.awesomescreenshot.com/image/2243429/ae6ab2a7bb823c7254f48b03f8fe5aea http://www.awesomescreenshot.com/image/2243431/bf8f28f8fea795da8b84206af2cf9ba2 У нас есть ...

    AngularWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт футбольного клуба

    $150

    Нужен сайт на wordpress или на другой подходящей CMS. RTL, так как сайт на иврите. Наполнять буду сама. Сайт футбольного клуба одной лиги 11BET. Это и есть название - 11BET. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сделать редизайн сайта на WP

    $100

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать редизайн сайта и каталога на  WP: http://hodchutes.com/home/ Будем рады вашим предложениям по дизайну. А так же стоимость проекта и сроки. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта на Джумле

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! У нас есть сайт http://www.ec-nn.ru на Джумле. Его нужно сделать более современным и адаптированным под моб. устройства. Можно поменять шаблон. Желательно с микроразметкой, по четче обозначить ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Восстановить тему на вордпресс
WordPress
Спасибо Светлане за задачу, был очень рад сотрудничеству! Светлана, одна из тех немногих заказчиков, с кем действительно приятно работать, приятная в общении и постоянно на связи, моментальная оплата и четкая постановка задачи. Так же хотелось бы отметить, что Светлана ценит свое и чужое время, это редкость и многого стоит. Однозначно рекомендую!
Дмитрий не только замечательный специалист, но ещё очень приятный в общении. Он сделал даже больше, чем нужно было изначально. Нужно было срочно реанимировать наш сайт и Дмитрий справился с этим на отлично. Ещё и много ошибок исправил по дороге ))) Я довольна результатом. Побольше бы таких приятных фрилансеров, как Дмитрий. Рекомендую всем!!!!
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Julliettio
Юлия 
48 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужно отредактировать внутренние страницы
WordPress
Светлана, спасибо вам за сотрудничество и приобретенный опыт. :)
Спасибо за проделанную работу и терпение!
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Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Нужен одностраничник на wordpress
WordPress
Было очень приятно работать с Светланой, отличный заказчик, всегда на связи, очень приятна в общении. Оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Юлия отличный специалист и очень приятна в общении. Оперативно все сделала. Всегда на связи! Было много правок, но не по Юлиной вине, а по нашей невнимательности. Спасибо Юлия за терпение)))) Рекомендую к сотрудничеству.
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DmTori
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Ищу дизайнера на лендинг
Благодарю Светлану за интересный проект. Грамотно описанное ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата. Светлана очень вежлива и приятна в общении. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Виктория всегда на связи, что для меня не мало важно. Профессионал своего дела. Понимала что я хочу и мгновенно это реализовывала. Приятна в общении. Соответствует цена - качество! Рекомендую! Буду продолжать сотрудничать...Спасибо, Виктория!
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enscho
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужен интернет-магазин на Джумла
Joomla
Отличный заказчик, всем рекомендую.
Виталий отлично справился с поставленной задачей! Мы получили то, что хотели! Очень приятный в общении. Даёт четкие рекомендации по сайту. Цена-качество соответствуют! Спасибо большое, Виталий! Будем сотрудничать в дальнейшем...Рекомендую!
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