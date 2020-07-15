Написать плагин WP

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Закрыт4 заявки353 просмотра

Здравствуйте!

На странице должна быть строка поиска. только при вводе номера чипа выдаются данные владельца.

Вносить и изменять данные может только администратор.

Поиск доступен всем.

Так же кнопка для отправки данных на кота/кошки для админа (внести мэйл для связи)

Пишите ваши предложения.

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