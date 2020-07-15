Создание / Доработка сайта на 1С Битрикс

Доброго времени суток!

Требуется доработка сайта на 1С Битрикс.

У нас уже готов сайт со всеми интеграциями (Категории, Товары, Скидки, Добавки).

Лицензия битрикс куплена, стандартный шаблон установлен. Сайт полностью наполнен и функционирует.

(ссылка на сайт который нужно переделать - https://test.basilico.dn.ua/ )

Что требуется:

- Добавить функции которых нет (поиск, фильтр, сортировка, авторизация через соц.сети, стикеры товара)

- Изменить верстку сайта. (прикреплю технические макеты сайта)

*мобильная версия немного отличается от пк, но, незначительно.

Все работы нужно выполнить в течении 14 дней. Приступить можно прямо сегодня.

От Вас жду опыт работы, понимание и пунктуальность.

На всю более подробную информацию - отвечу лично.