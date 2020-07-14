Необходимо создать тему Wordpress на основе макета сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок395 просмотров

Все объясню в лс

Добавляйте заявки, пишите цены.

Жду

WordPress
5 лет назад
david1325
Давид 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Саид
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Кисляк
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Максим
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
233 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад