Нужен опытный разработчик Bitrix24 для внесения правок и реализации новых задач в эту CRM.Работы примерно на 2-3 недели полной занятости. Оплата поэтапная.Список задач и стоимость работ определим вместе после выбора кандидата.В дальнейшем понадобится сопровождение проекта, ...
Переделать шапку + меню + хлебные крошки WP Elementor
Переделать шапку + меню + хлебные крошки WP Elementor
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сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor
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КРОШКИ
Крошки работают через плагин Yoast SEO
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Нужно сделать чтобы при более 10 символов крошки прятались в …
пример здесь https://for-events.ru/svadba
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вместо Главная сделать Организация праздинков на всех страницах
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поменять цвет крошек и Москва на более светлый, чтобы они стали более читаемые на фоне новогоо цвета
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уменьшить этот значок http://joxi.ru/J2bQRkYTGDjWbm до высоты заглавой буквы М
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МЕНЮ
Поменять цвет шапки на этот http://joxi.ru/VrwJBRNT8MpRZA - тестово - посмотрим как это будет выглядеть, возможно вернем обратно
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Сделать внешний вид меню как здесь http://joxi.ru/RmzM0nNcRkqnyr https://snova-prazdnik.ru/
на мобильных вот как здесь https://prazdnicom.ru/ )
админку меню оставить такой же как сейчас
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Адаптация
Сама шапка на определенных разрешениях 8лет в 3 строки http://joxi.ru/a2XoqLECDePaWm
нужно сделать чтобы везде в 2 было
проверять здесь https://screenfly.org/#u=https%3A//prazdnikon.ru/yubilej/&w=1024&h=600
на некотрых становится вооще огромной http://joxi.ru/Dr87XDjFz0x3wA по высоте и все съезжает
задача нужно привести к максимально компактному расположения на всех резрешениях
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на мобильных меню сделать вот так http://joxi.ru/brRo1BGCYW5pWm
значок меню между
крошки внизу
также проверяем с помощью этого сервиса чтобы на всех разрешениях мобильных выглядело так как нужно
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бюджет чем скромнее, тем лучше
оплата на яндекс деньги
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ВАЖНО
в отклике укажите стоимость и сроки
+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов
+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап
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