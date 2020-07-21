Переделать шапку + меню + хлебные крошки WP Elementor

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сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor

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КРОШКИ

Крошки работают через плагин Yoast SEO

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Нужно сделать чтобы при более 10 символов крошки прятались в …

пример здесь https://for-events.ru/svadba

http://joxi.ru/8AnnJQOU7eYQVA

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вместо Главная сделать Организация праздинков на всех страницах

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поменять цвет крошек и Москва на более светлый, чтобы они стали более читаемые на фоне новогоо цвета

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уменьшить этот значок http://joxi.ru/J2bQRkYTGDjWbm до высоты заглавой буквы М

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МЕНЮ

Поменять цвет шапки на этот http://joxi.ru/VrwJBRNT8MpRZA - тестово - посмотрим как это будет выглядеть, возможно вернем обратно

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Сделать внешний вид меню как здесь http://joxi.ru/RmzM0nNcRkqnyr https://snova-prazdnik.ru/

на мобильных вот как здесь https://prazdnicom.ru/ )

админку меню оставить такой же как сейчас

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Адаптация

Сама шапка на определенных разрешениях 8лет в 3 строки http://joxi.ru/a2XoqLECDePaWm

нужно сделать чтобы везде в 2 было

проверять здесь https://screenfly.org/#u=https%3A//prazdnikon.ru/yubilej/&w=1024&h=600

на некотрых становится вооще огромной http://joxi.ru/Dr87XDjFz0x3wA по высоте и все съезжает

задача нужно привести к максимально компактному расположения на всех резрешениях

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на мобильных меню сделать вот так http://joxi.ru/brRo1BGCYW5pWm

значок меню между

крошки внизу

также проверяем с помощью этого сервиса чтобы на всех разрешениях мобильных выглядело так как нужно

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бюджет чем скромнее, тем лучше

оплата на яндекс деньги

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ВАЖНО

в отклике укажите стоимость и сроки

+ несколько примеров недавно сделанных Вами сайтов

+ контакты для быстрой связи (т.е. там где Вы быстро отвечаете), желательно телеграмм или вотсап