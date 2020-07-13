Отредактировать сайт

Есть готовый шаблон , нужно натянуть на Джумлу третью Так же мелкие правки в шаблоне, но ничего сложно, пишите сразу как с вами связатся, пожалуйста! Ищу хорошего специалиста, возможно на будущие ещё.
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