Ускорение загрузки и улучшение показателей по pageSpeed или GTMetrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок372 просмотра

ускорение загрузки и улучшение показателей по pageSpeed или GTMetrix CMS Wordpress 

WordPress
5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$40
2 дня
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую!
Отлично сработались, Антон четко объясняет что и где хочет видеть. Оплата во время, сроки адекватные. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Сергей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов
5 лет назад
BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
Максим
 
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2 месяца назад
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Илья
 
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Алексей
 
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