Показать на Wordpress сделать Блог из Записей

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$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок455 просмотров

Просьба показать (научить, проконтролировать)),  ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1RqK77K0IKFoYIUAsnUzX0iQW43mW2bllx9KQLJkKjGk/edit#

до часа = 20 долларов

WordPress
5 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
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год назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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