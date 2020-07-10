Перенести одностраничный сайт на WordPress

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Закрыт11 заявок441 просмотр

Здравствуйте,

Сайт - drmaslova.ru - создан в конструкторе сайтов wix.

Нужна полная копия главной страницы на WordPress'е (компоновка, в т.ч. при просмотре с мобильных девайсов; цвет.гамма, шрифты, формы, кнопки, анимации (в т.ч. анимация "липнущего" меню при просмотре с моб.девайсов) и т.д.

На сайте несколько страниц, но задание для одной, главной страницы.

Требуемый показатель Google PageSpeed Insights не ниже 75 для каждой версии.

WixWordPress
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Заявки фрилансеров

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