Специалист по Битрикс или\и Вордпрес

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок487 просмотров

Требуется специалист по Битрикс или Вордпрес, если то и то можете, то супер!

По Битрикс доделать правки на сайте, есть тз, та натянуть еще один сайт на Бирикс.

По Ворпдесу найти в чем проблема в разделе и так же натяжка сайта, кто может? пишите сразу, как с вами связатся, желательно Телеграм!

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