Специалист по Битрикс или\и Вордпрес

Требуется специалист по Битрикс или Вордпрес, если то и то можете, то супер!

По Битрикс доделать правки на сайте, есть тз, та натянуть еще один сайт на Бирикс.

По Ворпдесу найти в чем проблема в разделе и так же натяжка сайта, кто может? пишите сразу, как с вами связатся, желательно Телеграм!