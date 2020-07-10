Консультант по разработке в WordPress и Joomla, используя конструктор

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка776 просмотров

Ищем консультантов: веб-дизайнеры и вебмастеры, использующих конструкторы сайтов в WordPress и Joomla.

Задача:

сделать страницу в нашем конструкторе-плагине для WordPress или Joomla и дать рекомендации по его улучшению и упрощению использования.

Процесс:

Skype конференция (50-60мин.) с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Требуются:

Уверенные использование WordPress или Jooma, опыт использования конструкторов Elementor, Visual Composer (WP Bakery) DIVI, или подобных. Вам нужно будет сравнить наш конструктор с тем, что уже использовали.

Обязательно:

Производительный компьютер, стабильное интернет соединение и микрофон для общения, установленные Skype и браузер.

Предоставляем :

Доступ в админку WordPress или Joomla на выбор, а также ссылку на плагин конструкора. Все инсталяции проводятся на нашей стороне. Мы предоставим более детальную информацию по скайп или имейл.

ElementorJoomlaWordPress
5 лет назад
nicepage
51 год
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад