Необходимо спарсить сайты

Добрый день

Выходной файл должен быть Excel.

Школы

Сайты с которых нужно спарсить данные

https://ru.osvita.ua/school/school-ukraine/

и

https://www.education.ua/schools/

(Допшколы по Днепру, Донецку, Киеву, Львову, Одессе, Харькове)

Инфакоторая нужна по школе

1. Название школы

2. Город, улица

3. Телефон

4. Форма собственности (может также бытьуказано, как «Статус») - Частный или государственный

5. Сайт

6. Почта (не всегда можно найти насайтах указанных выше)

Сад

Сайты с которых нужно спарсить данные

https://sadik.ua

и

https://www.education.ua/kindergartens/

(Допсады по Днепру, Донецку, Киеву, Львову, Одессе, Харькове)

Инфакоторая нужна по саду

1. Название сада

2. Город, улица

3. Телефон

4. Форма собственности (может также бытьуказано, как «Статус») - Частный или государственный

5. Сайт

6. Почта (не всегда можно найти на сайтах указанныхвыше)

Стоимость и сроки просьба указывать в заявке.

Спасибо.