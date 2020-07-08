Требуется проверить и отладить - перестали приходить сообщения с заказами и запросами на обратный звонок на почту администратора интернет-магазина.
Необходимо спарсить сайты
Добрый день
Выходной файл должен быть Excel.
Школы
Сайты с которых нужно спарсить данные
https://ru.osvita.ua/school/school-ukraine/
и
https://www.education.ua/schools/
(Допшколы по Днепру, Донецку, Киеву, Львову, Одессе, Харькове)
Инфакоторая нужна по школе
1. Название школы
2. Город, улица
3. Телефон
4. Форма собственности (может также бытьуказано, как «Статус») - Частный или государственный
5. Сайт
6. Почта (не всегда можно найти насайтах указанных выше)
Сад
Сайты с которых нужно спарсить данные
и
https://www.education.ua/kindergartens/
(Допсады по Днепру, Донецку, Киеву, Львову, Одессе, Харькове)
Инфакоторая нужна по саду
1. Название сада
2. Город, улица
3. Телефон
4. Форма собственности (может также бытьуказано, как «Статус») - Частный или государственный
5. Сайт
6. Почта (не всегда можно найти на сайтах указанныхвыше)
Стоимость и сроки просьба указывать в заявке.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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