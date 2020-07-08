Необходимо спарсить сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок398 просмотров

Добрый день

Выходной файл должен быть Excel.

Школы

Сайты с которых нужно спарсить данные

https://ru.osvita.ua/school/school-ukraine/

и

https://www.education.ua/schools/

(Допшколы по Днепру, Донецку, Киеву, Львову, Одессе, Харькове)

 

Инфакоторая нужна по школе

1.               Название школы

2.               Город, улица

3.               Телефон

4.               Форма собственности (может также бытьуказано, как «Статус») - Частный или государственный

5.               Сайт

6.               Почта (не всегда можно найти насайтах указанных выше)

 

Сад

Сайты с которых нужно спарсить данные

https://sadik.ua

и

https://www.education.ua/kindergartens/

(Допсады по Днепру, Донецку, Киеву, Львову, Одессе, Харькове)

 

Инфакоторая нужна по саду

1.               Название сада

2.               Город, улица

3.               Телефон

4.               Форма собственности (может также бытьуказано, как «Статус») - Частный или   государственный

5.               Сайт

6.               Почта (не всегда можно найти на сайтах указанныхвыше) 

Стоимость и сроки просьба указывать в заявке.

Спасибо.

5 лет назад
zhil
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