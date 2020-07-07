Требуется проверить и отладить - перестали приходить сообщения с заказами и запросами на обратный звонок на почту администратора интернет-магазина.
1C-Битрикс (не разработка сайта)
Нужен скринкаст (можно без голосового сопровождения) с ходом решения 5 заданий из https://training.1c-bitrix.ru/upload/exam_dev/pubinfo/Ex1AllType.pdf
Заявки фрилансеров
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