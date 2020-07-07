1C-Битрикс (не разработка сайта)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки246 просмотров

Нужен скринкаст (можно без голосового сопровождения)  с ходом решения 5 заданий из https://training.1c-bitrix.ru/upload/exam_dev/pubinfo/Ex1AllType.pdf

5 лет назад
guest_15941981445874
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Заявки фрилансеров

Георгий
 
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