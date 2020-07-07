Футбольная статистика для сайта на Wordpress

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Закрыт4 заявки320 просмотров

На сайт https://stadium.com.ua/ необходимо добавить футбольную статистику по основным турнирам (результаты матчей, турнирные таблицы, расписание).

Просьба оставлять заявки только специалистов с опытом, которые делали что то подобное на других сайтах и могут продемонстрировать результат.

В идеале, нужно полностью автоматизированое решение, но готов обсуждать варианты.

WordPress
5 лет назад
sdvstyle
Дмитрий 
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