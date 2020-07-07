Модуль установлен. Надо настроить, чтоб все работало https://github.com/cloudpayments/CMS-OpenCart-CP/blob/master/readme.md вот документация https://developers.cloudpayments.ru/#obschaya-informatsiya
Футбольная статистика для сайта на Wordpress
На сайт https://stadium.com.ua/ необходимо добавить футбольную статистику по основным турнирам (результаты матчей, турнирные таблицы, расписание).
Просьба оставлять заявки только специалистов с опытом, которые делали что то подобное на других сайтах и могут продемонстрировать результат.
В идеале, нужно полностью автоматизированое решение, но готов обсуждать варианты.
Заявки фрилансеров
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