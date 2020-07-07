Футбольная статистика для сайта на Wordpress

На сайт https://stadium.com.ua/ необходимо добавить футбольную статистику по основным турнирам (результаты матчей, турнирные таблицы, расписание).

Просьба оставлять заявки только специалистов с опытом, которые делали что то подобное на других сайтах и могут продемонстрировать результат.

В идеале, нужно полностью автоматизированое решение, но готов обсуждать варианты.