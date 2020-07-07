Правки на сайте на UMI.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки316 просмотров

На сайте построенном на UMI.CMS нужно внести ряд правок.

Правки касаются отображения меню и шапки сайта в различных разрешениях мониторов. Если коротко - нужно переделать отображение меню и компоновку шапки на небольших экранах.  То есть сделать адаптивность.

Детально со скринами напишу.

5 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$14
1 день
Оперативно, без недочётов и лишних вопросов. Благодарю за работу
Хорошой заказчик, четкое и понятное ТЗ. Рекомедую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад