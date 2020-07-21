Настроить модуль онлайн оплаты CloudPayments на сайт Opencart

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок494 просмотра

Модуль установлен. Надо настроить, чтоб все работало

https://github.com/cloudpayments/CMS-OpenCart-CP/blob/master/readme.md

вот документация

https://developers.cloudpayments.ru/#obschaya-informatsiya

Opencart
5 лет назад
Alexandr177
Александр 
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Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EVG_WEB
35 лет
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5 лет назад
$4
1 день
Escrow
Спасибо за работу!
Рекомендую к сотрудничеству Александра!

Заявки фрилансеров

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