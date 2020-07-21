Сайт собран на CMS GetSimple путем допиливания шаблона от Joomla! под него Sql база там только для публикаций, остальное на xml. Сейчас потребовалась доработка по своего рода реструктуризации сайта (логики работы разделов). ...
Настроить модуль онлайн оплаты CloudPayments на сайт Opencart
Модуль установлен. Надо настроить, чтоб все работало
https://github.com/cloudpayments/CMS-OpenCart-CP/blob/master/readme.md
вот документация
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