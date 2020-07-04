Исправить ошибку загрузки изображения в записи в разных языковых версиях. Загрузить перевод пунктов меню и кнопок.
Опенкарт
Здравствуйте. Нужны доработки не большого сайта на опенкарт. Версия 2.3
Убрать не нужные поля, поставить плагин автоматического перевода, сдеать фильтр по характеристикам.
Пишите контакт телеграмм, скину более детальное ТЗ
Заявки фрилансеров
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