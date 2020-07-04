Обновление сайта на OpenCart

Требуется обновить ядро сайта cheblock.ru с OpenCart 2.1.0.1, до 2.3 (либо до актуальной 3.0.3)с последующим внедрением мультязычности (нужен английский).

На выходе я должен получить обновленный сайт готовый для наполнения английскими материалами.

Возможность, автоматически показывать английскую версию сайта для всех IP кроме РФ и СНГ.

Указывайте цену, срок выполнения и порядок расчета.