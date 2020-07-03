Есть сайт одностраничный. Его нужно перенести на другой хост. Ваши предложения.
Настроить или создать тему WP из HTML шаблона
необходимо нижеуказанный HTML шаблон перенести на WP 1:1 как в версии PC так и для смартфонов
с подготовкой для включения 2го языка. вот шаблон https://bootstrapmade.com/demo/Day/
вижу 2 варианта
1. на основе подходящей/похожей темы WP построить сайт по подобию HTML шаблона
или
2. на основе HTML шаблона создать новую полноценную тему WP
у кого есть большой опыт по работе и разработкам в WP подскажите, как было бы эффективней, но в любом случае нужен качественный перенос, важно, чтобы перенесенный вариант в WP работал так же красиво и без ошибок!
оставлять сайт в чистом HTML не вариант, так как планируется работа по его дальнейшему расширению, языки, разделы и прочее.
жду от вас оценки стоимости, сроков и указания вариантов, 1 или 2.
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