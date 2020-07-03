Настроить или создать тему WP из HTML шаблона

необходимо нижеуказанный HTML шаблон перенести на WP 1:1 как в версии PC так и для смартфонов

с подготовкой для включения 2го языка. вот шаблон https://bootstrapmade.com/demo/Day/

вижу 2 варианта

1. на основе подходящей/похожей темы WP построить сайт по подобию HTML шаблона

или

2. на основе HTML шаблона создать новую полноценную тему WP

у кого есть большой опыт по работе и разработкам в WP подскажите, как было бы эффективней, но в любом случае нужен качественный перенос, важно, чтобы перенесенный вариант в WP работал так же красиво и без ошибок!

оставлять сайт в чистом HTML не вариант, так как планируется работа по его дальнейшему расширению, языки, разделы и прочее.

жду от вас оценки стоимости, сроков и указания вариантов, 1 или 2.