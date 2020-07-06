Правки на Wordpress

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Завершен4 заявки11345 просмотров

Необходимо сделать правки, связанные с фронтэндом и бекэндом.

Подробное ТЗ ( в трелло) скину в ЛС.

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WordPress
5 лет назад
Rouqot
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Прекрасный специалист, все четко и во время
Только положительные впечатления остались от сотрудничества! Четко поставленная цель,предоставление всей необходимой информации и мгновенная оплата! Благодарю за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Баха
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
41 отзыв
5 лет назад
Яна
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад