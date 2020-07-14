Переезд сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок457 просмотров

Добрый день. 

Все страницы сайта http://www.renessans-club.com/ нужно поднять на CMS Wordpress 

Оставляем

- структуру страниц и их содержимое

- тексты

- фото

- видео

- урл можно новые но нужно составить список для переадресации старых урл на новые

- мета-теги для страниц

Также интересует покупка, установка и настройка платного шаблона. 

Пишите ваши предложения! Спасибо

WordPress
5 лет назад
afinskiy
Иван 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
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9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
$32
12 дней
Задание выполнено в срок и сделано все согласно ТЗ даже больше. Алексей всегда на связи, спокойно и быстро выполнял все просьбы и вносил правки. Рекомендую к сотрудничеству!
Все хорошо, понятное задание, буду рад еще сотрудничать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

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