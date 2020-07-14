Требуется программист/верстальщик с отличным знанием WordPress, чтобы выполнить доработки по сайту. ТЗ в файле
Переезд сайта на wordpress
Добрый день.
Все страницы сайта http://www.renessans-club.com/ нужно поднять на CMS Wordpress
Оставляем
- структуру страниц и их содержимое
- тексты
- фото
- видео
- урл можно новые но нужно составить список для переадресации старых урл на новые
- мета-теги для страниц
Также интересует покупка, установка и настройка платного шаблона.
Пишите ваши предложения! Спасибо
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