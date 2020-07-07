Перенести сайт-визитку с Joomla на Wordpress

Доброго времени суток.

Есть сайт-визитка интернет-провайдера.

Нужно перенести данный сайт, который крутится на джумле, с сохранением дизайна, на движок wordpress.

Единственная доработка, сайт должен быть по ширине 100% а не фиксированный как сейчас.

Адрес сайта www.hotlan.net.ua

Исполнитель должен быть с Украины, оплата на карту МоноБанка или Привата.