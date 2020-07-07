Перенести сайт-визитку с Joomla на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок480 просмотров

Доброго времени суток.

Есть сайт-визитка интернет-провайдера. 

Нужно перенести данный сайт, который крутится на джумле, с сохранением дизайна,  на движок wordpress.

Единственная доработка, сайт должен быть по ширине 100% а не фиксированный как сейчас.

Адрес сайта www.hotlan.net.ua

Исполнитель должен быть с Украины, оплата на карту МоноБанка или Привата.

JoomlaWordPress
5 лет назад
Enfern0
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Выбранный исполнитель

Shogun3169
Андрей 
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$120
7 дней
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Очень понравилось работать с Андреем - отличный заказчик. Четко сформулированное задание, хорошая коммуникация и своевременная оплата. Однозначно рекомендую!

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