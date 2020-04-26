Shogun3169

Андрей Shogun3169

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Создание сайтов «под ключ»

Услуги:

  • Прототипирование,
  • Создание UI / UX дизайна,
  • Верстка и посадка на различные CMS (Wordpress, ModX, Opencart),
  • Наполнение сайта.
Профессиональные навыки:
  • Адаптивная верстка,
  • Чистый и оптимизированный код,
  • Валидность и кроссбраузерность,
  • SVG, спрайты и оптимизированные изображения,
  • Отличные показатели в Google Pagespeed.
Технологии:

  • HTML5 / CSS3,
  • Javascript / Jquery,
  • Bootstrap,
  • SCSS,
  • Gulp / Webpack,
  • Git,
  • BEM-naming,
Почему вам стоит обратиться ко мне?

  • Люблю свое дело,
  • Всегда на связи,
  • Пунктуальный,
  • Добропорядочный и отзывчивый.
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Отзывы заказчиков

Enfern0
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Перенести сайт-визитку с Joomla на Wordpress
JoomlaWordPress
Все просто супер. Все замечания были устранены моментально. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Андреем - отличный заказчик. Четко сформулированное задание, хорошая коммуникация и своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15843541990131
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сайт
Качественная работа в срок. Большое спасибо!
Отлично! Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15843541990131
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сверстать сайт
Спасибо за качественную работу!
Как всегда все супер, спасибо!
Ответный отзыв
guest_15843541990131
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Таблицы
WordPress
Спасибо. Всё отлично, как всегда!
Все супер, как обычно!
Ответный отзыв
guest_15843541990131
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
2 сайта
Ответственный, всегда на связи. Спасибо за работу!
Спасибо за очередной заказ! Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
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Сайты «под ключ»
4 отзыва
$15/час
от $250от 7 дней
#103
HTML-верстка
2 отзыва
$7/час
от $30от 1 дня
#883