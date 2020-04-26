Создание сайтов «под ключ»
Услуги:
- Прототипирование,
- Создание UI / UX дизайна,
- Верстка и посадка на различные CMS (Wordpress, ModX, Opencart),
- Наполнение сайта.
- Адаптивная верстка,
- Чистый и оптимизированный код,
- Валидность и кроссбраузерность,
- SVG, спрайты и оптимизированные изображения,
- Отличные показатели в Google Pagespeed.
- HTML5 / CSS3,
- Javascript / Jquery,
- Bootstrap,
- SCSS,
- Gulp / Webpack,
- Git,
- BEM-naming,
- Люблю свое дело,
- Всегда на связи,
- Пунктуальный,
- Добропорядочный и отзывчивый.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
5 лет назад
JoomlaWordPress
Все просто супер. Все замечания были устранены моментально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Андреем - отличный заказчик. Четко сформулированное задание, хорошая коммуникация и своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
$30
10 баллов
5 лет назад
Качественная работа в срок. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Отлично! Рекомендую.
$40
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
Как всегда все супер, спасибо!
$15
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Спасибо. Всё отлично, как всегда!
Ответный отзыв
Все супер, как обычно!
$50
10 баллов
5 лет назад
Ответственный, всегда на связи. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за очередной заказ! Отличный заказчик, рекомендую.
Сайты «под ключ»
4 отзыва
$15/час
от $250от 7 дней
#103
HTML-верстка
2 отзыва
$7/час
от $30от 1 дня
#883