Доделать сайт на wordpress

Необходимо доделать главную страницу, а именно вывести карусель логотипов партнёров и адаптировать страницу под мобильные устройства.

Макеты здесь, по десктопу всё готово, кроме карусели, на мобиле ничего особенного, просто всё падает ниже.

В шаблоне используется bootstrap 4, gulp, scss, bem, каждый компонент отдельной папкой, всего этого стоит придерживаться. Кроме того, основная контентная часть сделана на WpBakery.

Это далеко не всё, что необходимо сделать, нам сейчас очень не хватает рук, так что если сработаемся, можем постоянно подкидывать ещё работу.

Если необходима дополнительная информация, спрашивайте.