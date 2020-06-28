B2b платежи через Яндекс Кассу на Битрикс

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Закрыт4 заявки739 просмотров

Добрый день. Необходимо подключить b2b платежи через Яндекс Кассу. Сайт на Битрикс

5 лет назад
maximteam
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