Реализовать отзывы на сайте Wordpress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок895 просмотров

Необходимо реализовать отзывы из стандартных записей и рубрик в вордпресс путем добавления необходимых полей. Добавить возможность писать отзывы (записи) без входа в админку вордпресс.

Подробное ТЗ см в прикр файле.

Цена 200$, сроки по договоренности (указывайте сами в заявке к заказу).

WordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

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